وصف زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، مسار العملية الانتخابية في اليومين الأول والثاني بالـ«جيد جدا».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إن حجم المشاركة في الانتخابات كان جيدا، مشيرا إلى أن الحملة لم تتلقَ أي شكاوى خلال عملية التصويت في الانتخابات أو تعيق سير العملية الانتخابية أو توجهها بشكل ما.

وأوضح أنّه حال استمرّ التصويت على هذا النحو في اليوم الثالث، فإنّ نسبة المشاركة ستكون غير مسبوقة في أي انتخابات سابقة، معبرا عن رضاء الحملة عن أدائها منذ بدء الترشح حتى الآن، متوقعا تحصيل نتيجة جيدة في الانتخابات (من دون أن يعطي رقما معينا يحصل عليه مرشحهم).

وأكّد أن الحملة رصدت الكثير من المؤشرات بخصوص هذه النتيجة المتوقعة من خلال الجولات على الأرض والتواصل مع المواطنين.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة 3 أيام، وتحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».