سقوط مقاتلة أمريكية فوق البحر الأصفر ونجاة قائدها

أعلنت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، تحطم مقاتلة أمريكية خلال مهمة تدريب فوق البحر الأصفر.



وقالت القوات إن قائد الطائرة، من طراز اف -16، تمكن من استخدام المقعد القاذف، وقامت القوات البحرية الكورية بإخراجه من البحر ما بين شبه الجزيرة الكورية والصين. وصنفت حالة الطيار على أنها مستقرة.



وقالت القوات إن الطائرة أقلعت صباح اليوم الاثنين من قاعد جوية أمريكية في جونسان، بغرب كوريا الجنوبية، عندما حدث أمر طارئ على متنها.



ويتم حاليا التحقيق في سبب الحادث.



ويذكر أن الولايات المتحدة لديها 28 ألفا و500 جندي في كوريا الجنوبية.