محافظ المنوفية يوجه باليقظة التامة ومنع التعديات خلال فترة الانتخابات الرئاسية

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- إزالة فورية لـ3 مقابر بتلا وعدد من المتغيرات المكانية بالشهداء والباجور

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي، باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية واستغلال فترة الانتخابات، فضلا عن المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية، في تصريح اليوم، أنه تمت الإزالة الفورية لـ3 مقابر بمركز ومدينة تلا وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على الأرض الزراعية بناحية شبرازنجي بمركز الباجور و3 متغيرات مكانية بمركزي الشهداء والباجور.

وأكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون فى محاسبة أى مسئول فى التقصير في مهام أداء واجبه الوظيفى.

فيما يتابع المحافظ جهود أعمال لجان الرصد بوحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال فترة الإنتخابات الرئاسية في التعامل الفورى فى رصد أية متغيرات بناء جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.