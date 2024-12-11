هاري كين يزف بشرى سارة لـ مرموش في البوندسليجا

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أثار ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، الشكوك حول جاهزية النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم الفريق البافاري، لمواجهة ماينز السبت المقبل في البوندسليجا.

تعرض هاري كين لإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء بوروسيا دورتموند نهاية نوفمبر الماضي.

قال ماكس إيبرل في تصريحات "صحفية":" هل سيعود كين أمام ماينز؟ على الأرجح لا".

كان هاري كين قد بدأ في التعافي بالفعل حيث تدرب بالكرة يوم الثلاثاء، تمهيدا لعودته لتدريبات الفريق الجماعية.

وتزداد فرص هاري كين للمشاركة أمام لايبزيج في المباراة الأخيرة لبايرن هذا العام، حيث ستبدأ بعدها فترة الراحة الشتوية في الدوري الألماني.

وغاب هاري كين عن مباراتي بايرن ضد باير ليفركوزن في كأس ألمانيا وهايدنهايم في الدوري وشاختار في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي غياب هاري كين عن مواجهة ماينز بشرى سارة للنجم المصري عمر مرموش الوصيف في سباق الهدافين بالبوندسليجا في الموسم الحالي.

ويتصدر هاري كين سباق الهدافين برصيد 14 هدفا بينما سجل مرموش 13 هدفا، ويأتي غياب هاري كين فرصة جيدة لـ مرموش لمعادلة كين وربما تخطيه الجولة المقبلة.