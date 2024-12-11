صحة غزة: 19 شهيدا و69 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ432 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 19 شهيدًا و69 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 44 ألفًا و805 شهداء، و106 آلاف و257 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مواطنين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة مواطنين أمام بوابة مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها نحو المناطق الجنوبية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت مروحية الاحتلال نيرانها الثقيلة تجاه جباليا شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال استهدف المستشفى الإندونيسي عدة مرات بالرغم من وجود المرضى والكادر الطبي بداخله، ما أدى لإصابة 6 مرضى، كما استهدف الاحتلال مولدات الوقود والطاقم الذي حاول إصلاحها.

وتابعت المصادر، أن الأدوية والمواد الغذائية والمياه قليلة في المستشفى، وأن حصار الاحتلال يمنع من إدخال هذه المواد الضرورية للمرضى والكادر الطبي، إضافة إلى وجود امرأة حامل جريحة مصابة برقبتها ولا تستطيع الطواقم تقديم العناية الكافية لها.

وناشدت المصادر الطبية، المنظمات العالمية توفير الحماية للمرضى والطاقم الطبي، غير أن حكومة الاحتلال لا تستجيب لأحد.