أعلن البرتغالي جوزيه جوميز رحيله بشكل رسمي عن تدريب الزمالك، وذلك بعد تلقيه عرضا من جانب الفتح السعودي.

وأنهى جوميز اتفاقه بصورة رسمية مع الاتفاق منذ ساعات بعد الاتفاق على جميع الشروط سواء من الناحية المالية أو الطاقم الفني المعاون، بالإَضافة إلى تحويل النادي السعودي لقيمة الشرط الجزائي للمدرب من أجل دفعه لنادي الزمالك.

وعلمت "الشروق" أن جوميز تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، حيث رفض جوميز عرض من جانب نادي سباهان أضفهان الإيراني في نوفمبر الماضي والذي تولى بعدها كارتيرون المدير الفني الأسبق للزمالك مهمة تدريبه بشكل رسمي بعد رفض جوميز.

ووفقا لمصدر مقرب من جوميز لـ "الشروق" أكد أن المدرب البرتغالي كان يفاضل بين عرض العربي القطري و الفتح السعودي خلال الأيام الماضية.

حيث جاء عرض نادي العربي القطري بقيمة مليون دولار في الموسم، بعقد لمدة عاما ونصف، قبل أن يتلقى عرضا من الفتح السعودي براتب قيمتة 200 ألف دولار شهريا بالإضافة إلى 50 ألف دولار لجهازه المعاون، ليقرر جوميز الموافقة على عرض الفتح السعودي.

‎ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

‎ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

‎ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.