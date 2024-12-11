 تقييم استخباراتي أمريكي يحذر من إمكانية استخدام روسيا صاروخ باليستي مدمر ضد أوكرانيا قريبا - بوابة الشروق
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 5:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تقييم استخباراتي أمريكي يحذر من إمكانية استخدام روسيا صاروخ باليستي مدمر ضد أوكرانيا قريبا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 5:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 5:08 م

قال مسئول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن تقييما استخباراتيا أمريكيا خلص إلى أن روسيا قد تستخدم صاروخها الباليستي متوسط ​​المدى الجديد المدمر ضد أوكرانيا مجددا في "الأيام القادمة".

ويعتبر المسؤولون الأمريكيون أن استخدام الصاروخ التجريبي، أوريشنيك، هو محاولة للترهيب أكثر من كونه عاملا لتغيير قواعد اللعبة في ساحة المعركة في أوكرانيا، وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حيث لا يتسني له التطرق لهذه المعلومات الحساسة.

وأوضح المسئول أن روسيا لا تملك سوى عدد قليل من هذه الصواريخ وأنها تحمل رأسا حربيا أصغر من الصواريخ الأخرى التي تطلقها روسيا بانتظام على أوكرانيا.


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