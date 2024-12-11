 ميدو يختار المدرب الأفضل لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز - بوابة الشروق
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ميدو يختار المدرب الأفضل لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

زيـاد الميرغني
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 12:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 12:37 م

رشح أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، مدربًا لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وأخطر جوميز، مسؤولي نادي الزمالك برغبته في الرحيل، بعدما أنهى اتفاقه مع نادي الفتح السعودي، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لو أنا مسؤول في نادي الزمالك، هختار مؤمن سليمان، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة».

وأضاف: «لو مؤمن سليمان، غير متاح لتدريب الزمالك، أحمد مجدي، هو الأنسب لقيادة الفريق بشكل مؤقت».

وتابع: «هناك أيضًا عدد من المدربين الزملكاوية يمكنهم قيادة تدريب الزمالك مثل طارق مصطفى وخالد جلال».


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