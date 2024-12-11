أحمد سالم: حسين لبيب يجتمع بـ جوميز

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن حدوث اجتماع بين حسين لبيب، رئيس النادي، والبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، لمناقشة مسألة رحيلعن النادي.

قال أحمد سالم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" اجتماع بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و جوزيه جوميز الآن".

وكانت تقارير صحفية قد فجرت مفاجأة بشأن اتفاق جوميز مع الوحدة السعودي لقيادة الفريق، وحصوله على راتب شهري يقدر بـ 200 ألف دولار، بعقد يمتد لستة أشهر قابل للتمديد لموسم إضافي.

وأكدت الأنباء الواردة أن جوميز سيودع لاعبي الزمالك، اليوم الأربعاء، في المران الأخير له مع الفريق، واصطحابه جهازه المعاون معه بالكامل في السعودية بما فيهم أحمد مجدي.

ويأتي رحيل جومزي عن الزمالك في توقيت حاسم للغاية، حيث يرتبط الفريق بمواجهات قوية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي يحمل لقبها ويسعى للحفاظ على هذا اللقب.