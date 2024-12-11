 بعد اتهامات إسرائيلية.. منظمة المطبخ المركزي العالمي تفصل 62 موظفا في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد اتهامات إسرائيلية.. منظمة المطبخ المركزي العالمي تفصل 62 موظفا في غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 5:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 5:38 ص

أكدت منظمة المطبخ المركزي العالمي الثلاثاء أنها فصلت 62 موظفا في قطاع غزة بعد اتهامات إسرائيلية بشأن ارتباطهم المحتمل بـ "الجماعات".

وفي أواخر نوفمبر، طلبت إسرائيل من المنظمة الأمريكية التدقيق في موظفيها في غزة للتحقق من وجود روابط مع "المنظمات". جاء هذا الطلب بعد أن استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مركبة تابعة للمنظمة وأسفرت عن مقتل شخص.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، كان الشخص الذي يعمل في المنظمة متورطا في هجوم أكتوبر 2023 في إسرائيل كمقاتل في حركة حماس.

وقالت المنظمة الثلاثاء إنها "لم تستنتج بشكل مستقل أن الأشخاص الـ62 المعنيين مرتبطون بأي منظمة إرهابية"، لكنها تتصرف وفقا لتوجيهات الحكومة الإسرائيلية.

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