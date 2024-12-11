سابيتزر وجيتينز أساسيان في تشكيل بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

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أعلن نوري شاهين، المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الليلة أمام برشلونة الإسباني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه نادي بوروسيا دورتموند فريق برشلونة الإسباني في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، لحساب منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل فريق بوروسيا دورتموند لمباراة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - نيكو شلوتيربيك - رامي بن سبعيني

خط الوسط: فيليكس نميشا - مارسيل سابيتزر - ايمري تشان - جيوفاني ريينا

خط الهجوم: جيمي بينو جيتنز - سيرهو جيراسي - جوليان دورانفيل.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند في مباراة برشلونة كلًا من: الكسندر ماير - مارسيل لوتكا - يان كوتو - الموجيرا كابار – إلياس بينكارا - كييل فايتين - أيمن أزهيل - باسكال جروس - دونيايل مالين - كريم أديمي - كول كامبل.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.