الأمم المتحدة للمرأة تكرم رانيا المشاط ضمن القيادات النسائية الملهمة في احتفالية «أجندة بكين +30»

شهدت القاهرة، مساء اليوم، فعالية خاصة نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان “Beijing +30 Action Agenda: Honoring Inspiring Egyptian Women Leaders”، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمرأة في بكين، والذي شكل محطة محورية في مسيرة دعم حقوق المرأة عالميا.

وخلال الفعالية، كرمت الهيئة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن مجموعة من القيادات النسائية المصرية الملهمة؛ تقديرا لإسهاماتها في تطوير منظومة العمل الحكومي، ودورها في دفع جهود الإصلاح والتنمية، ودعم تمكين المرأة في مواقع القيادة، بما يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتعزيز المساواة وتحقيق التنمية الشاملة.

شهدت الفعالية حضور عدد من القيادات النسائية، من بينهن مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتورة غادة والي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية السابقة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومروة علم الدين مسئولة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية والوزيرات السابقات، في مقدمتهن السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التضامن الاجتماعي سابقا ورئيسة اللجنة الفرعية للصحة خلال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة.

وأعربت وزيرة التخطيط، عن اعتزازها بهذا التقدير الدولي، مؤكدة أن احتفالية “بكين +30” تعيد التأكيد على ما تحقق من تقدم للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن مصر كانت ولا تزال فاعلا أساسيا في مسار دعم حقوق المرأة من خلال سياسات وبرامج وطنية تعزز مشاركتها في التنمية.