نظم قصر ثقافة الكوثر لقاء تثقيفيا بعنوان "كيفية إدارة الوقت وتحقيق الذات"، بمدرسة الثانوية العامة المشتركة بحي الكوثر، بمحافظة سوهاج، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

استهل اللقاء بكلمة عمران حمودة مدير المدرسة توجه خلالها الشكر لهيئة قصور الثقافة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي تستهدف تنمية وتعزيز مهارات الطلاب، مؤكدا أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية ودوره في الارتقاء بالوعي داخل المدارس.

من ناحيتها، أعربت سهام رشاد مدير قصر ثقافة الكوثر عن تقديرها لإدارة المدرسة على تعاونها واستضافة تلك الفعالية الهادفة، مشيرة إلى دور اللقاءات التثقيفية في بناء وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية، باعتبارها خطوة مهمة في تشكيل شخصيات قادرة على التميز والنجاح.

شارك في اللقاء د. فنجري غلاب، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، واستهله موضحا مفهوم إدارة الوقت مؤكدا أنها ليست مجرد مهارة تنظيمية، بل أسلوب حياة يقود إلى النجاح والاستقرار النفسي، وتعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الذات.

كما تحدث تفصيليا عن خطوات كيفية تحقيق الذات، مشيرا إلى أن النجاح يبدأ من معرفة الفرد لإمكاناته وقدراته والعمل على تطويرها من خلال تحديد الأهداف والأولويات، ووضع خطط واضحة سواء يومية أو أسبوعية، مع السعي لتجنب العوامل التي تهدر الوقت وتقلل من الإنتاجية.

واختتم حديثه مؤكدا أن النجاح لا يتحقق بالصدفة، بل بالتخطيط والعمل الجاد والمثابرة إلى جانب الالتزام والثقة بالنفس.

أقيم اللقاء بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، من خلال فرع ثقافة سوهاج بإدارة أحمد فتحي، واختتم بتفاعل كبير من الطلاب الذين شاركوا بآرائهم وتجاربهم حول أفضل طرق استثمار الوقت في أجواء سادها الحماس والرغبة في التعلم والتطور.