محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام تركيا لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل أحمد خالد محافظ الإسكندرية اليوم دينيز جانكايا، قنصل عام تركيا بالإسكندرية، والوفد المرافق لها، في إطار حرص المحافظة على توسيع مجالات التعاون المصري – التركي ودعم الشراكات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين الجانبين.

ورحّب المحافظ بالقنصل، مؤكدًا متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، فيما أعربت القنصل عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيرة إلى ما يتميز به المجتمع المصري من كرم وضيافة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، حيث أكد المحافظ استعداد المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لعمل القنصلية، فيما أوضحت القنصل أن عددًا من المواطنين الأتراك يقيمون بالإسكندرية بهدف التجارة والاستثمار، وأن القنصلية تتابع أوضاعهم واحتياجاتهم.

وتناول اللقاء فرص زيادة الاستثمارات التركية بالمحافظة، especialmente في قطاعات التجارة والصناعات المختلفة، إلى جانب التعاون في تنظيم مهرجان ثقافي تركي بالإسكندرية ودعم السياحة المتبادلة. كما رحّب المحافظ بفكرة إنشاء حديقة على الطراز التركي كرمز للعلاقات المميزة.

كما استعرضت القنصل الدور الثقافي للمركز الثقافي التركي "يونس إمره"، وأشاد المحافظ بهذا الدور. وأثنى الملحق التجاري التركي على التطور الصناعي في منطقة برج العرب التي تضم عددًا من المصانع التركية الكبيرة.

واختُتم اللقاء بدعوة محافظ الإسكندرية للقنصل العام لحضور فعاليات المحافظة المقبلة، فيما وجهت القنصل دعوة للمحافظ لزيارة المصانع التركية ببرج العرب والعامرية، مع اقتراح تعزيز التعاون مع المدن التركية الساحلية.