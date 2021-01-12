 إغلاق مدرسة في فرنسا بسبب تهديدات بقتل معلمين - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 يناير 2021 10:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

إغلاق مدرسة في فرنسا بسبب تهديدات بقتل معلمين

اغلاق المدارس في فرنسا - ارشيفية
اغلاق المدارس في فرنسا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:08 م
أُغلقت مدرسة ثانوية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي؛ بسبب تهديدات بالقتل ضد معلمين، رغم أن ممثلي الادعاء يقولون إنه لا يوجد دافع إرهابي وراء تلك التهديدات.

وقال المدعي العام في كليرمون فيران إن التهديدات في المدرسة الواقعة في مدينة ريوم جاءت رغبة في إثارة الخوف وتعطيل الأنشطة المدرسية.

وأضاف المدعي العام أن ثلاثة طلاب في الخامسة عشرة من العمر تم احتجازهم لدى الشرطة.

وتضم المدرسة الواقعة في وسط فرنسا حوالي 1000 طالب، يتلقون دروسهم عن بعد حتى إعادة فتح المدرسة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" ومحطة الإذاعة المحلية "فرانس بلو".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك