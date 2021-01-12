صحة الغربية تشن حملة مكبرة على المستشفيات

شنت مديرية الشئون الصحية بالغربية حملة مكبرة، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، على المستشفيات لمتابعة سير العمل والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال حميدة إنه تم شن حملة مكبرة على مستشفيات حميات طنطا وسمنود وقطور، ضمت جميع مديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات بمديرية الصحة والسكان، حيث مرت الدكتورة نزيهة عبد الوهاب مدير مديرية الصحة على مستشفى سمنود المركزي؛ لمتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى وتواجد الفرق الطبية.

ومن ناحيته، الدكتور هشام شيحة أنه تم خلال الحملة تفقد أقسام مستشفى حميات طنطا، ومخازن المستلزمات والصيدليات، ومتابعة التانك الجديد والتشغيل التجريبي، واستمع إلى مدير المستشفى وفريق الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين، عقب تفقد المستشفى؛ لبحث كافة الشكاوى والمتطلبات، ووضع حلول لها.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المرضى، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أي تجاوزات في هذا الشأن.