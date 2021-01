تسببت تغريدة لأحد أغنى رجال العالم، بأرباح خيالية لشركة صغيرة مجهولة، بعد أن قام الكثير من المستثمرين بالتهافت على شراء أسهمها، الأمر الذي أدى لقفزة جنونية بسعرها في الأسبوع الماضي، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتعود أحداث القصة الى تغريدة، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، الذي دعا متابعيه في 7 يناير، إلى استخدام تطبيق "سيغنال" بدلا من تطبيق "واتس آب" بسبب الشروط الجديدة التي سيقوم بفرضها على عملائه.

لكن وبسبب تشابه الأسماء، سارع الكثير من المستثمرين الى شراء أسهم في شركة مجهولة تعرف باسم "Signal Advance" الأمر الذي أدى الى حدوث قفزة في أسعار بنسبة وصلت لـ527%، كما ارتفعت بنسبة أخرى الى 91% الجمعة.

في الوقت الذي قفز سعر السهم الواحد من 60 سنتا إلى 7.19 دولار.

وبحسب تقرير لشبكة "CNBC" الأمريكية، فإن شركة "Signal Advance" تأسست في تكساس باسم "Biodyne" عام 1992 وقدمت خدماتها للعاملين في المجال الطبي والقانوني، ثم حولت تركيزها إلى استخدام التكنولوجيا في الرعاية الصحية

وغيرت اسمها إلى "Signal Advance"، قبل أن تدخل سوق التداول بشكل ضعيف عام 2014.

وأشارت الشبكة إلى أن الشركة صغيرة جدا لدرجة أنها لا تقدم تقارير مالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات، لتصل قيمتها السوقية بعد تغريدة ماسك، إلى 660 مليون دولار.

من جهته، أعلن تطبيق "سيجنال" عن عدم وجود أي علاقة بشركة "Signal Advance"، بتغريدة نشرها على صفحته الخاصة على "تويتر".

وجاء في التغريدة "من المفهوم أن الناس يرغبون في الاستثمار في النمو القياسي، لـ(Signal)، لكنها ليست نحن. فنحن شركة (غير مسجلة) مستقلة واستثمارنا الوحيد في خصوصيتك".

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?



It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf