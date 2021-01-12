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وزير الصحة الألماني يدافع عن سياسة التطعيم ضد كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 5:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يناير 2021 - 5:52 م

دافع وزير الصحة الألماني ينس شبان مجددًا عن السياسة التي تنتهجها حكومته، في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ودعا شبان، البرلمان الألماني "بوندستاج"، إلى دعم مشاركة المواطنين على نطاق واسع في التطعيم، حيث كتب في خطاب موجه لكافة نواب البرلمان أن الأمر يتعلق "بأكبر حملة تطعيم" في تاريخ ألمانيا، مضيفًا أن "البداية كانت ناجحة".

وطالب الوزير في الرسالة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، بأن يدعم البرلمان مشاركة المواطنين في الحملة عبر تلقيهم التطعيم بأعداد كبيرة.

ويواجه وزير الصحة، على وجه الخصوص، انتقادات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بشأن بطء عملية التطعيم وعدم توفر جرعات كافية من اللقاح حتى الآن.

وقال "شبان"، في الخطاب، إن ألمانيا واحدة من الدول التي يمكن أن يكون لديها لقاح كافٍ لجميع السكان خلال هذا العام، وفقًا للوضع الحالي، مضيفًا أن هذا الأمر يجب أن يعطي "سببا للثقة".

وأوضح أنه نظرًا لندرة القدرات الإنتاجية، فليس من المستغرب، أن الطلب العالمي المرتفع يفوق العرض بكثير، بغض النظر عما إذا كانت العقود موقعة من قبل ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي.


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