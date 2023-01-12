أندريه زكي يستقبل رئيس الطائفة الكلدانية في مصر

استقبل القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، المونسينيور بولس سآتي رئيس الطائفة الكلدانية في مصر، اليوم الخميس، برفقة وفد رفيع المستوى من الكنيسة الكلدانية في مصر؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس إسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

وخلال اللقاء، تم تبادل التهاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم المونسينيور بولس سآتي، هدية تذكارية للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "سعداء بزيارتكم اليوم، والتي تعبر عن عمق روابط المحبة بيننا، وفرحنا بالميلاد هو رسالتنا".

ومن جهته، قال رئيس الطائفة الكلدانية في مصر: "نقدر النشاط الكبير للطائفة الإنجيلية بمصر، ودورها في خدمة المجتمع المصري، وزيارة اليوم تؤكد حقيقة ومعنى الوحدة والمحبة بين الكنائس في مصر".