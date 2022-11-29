السوداني: العراق يضع ثقته بالشركات الألمانية لخبرتها وكفاءتها العالمية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ثقة العراق بالشركات الألمانية لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية، مشيرا إلى أن هناك توجها للحكومة نحو المزيد من مشاركة الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في العراق.

ووفقا لبيان الحكومة العراقية، قال السوداني خلال لقائه مع ممثلي الشركات الألمانية في مستهل زيارته إلى ألمانيا إن الحكومة العراقية تسعى" إلى تشخيص التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في العراق، ووضعها في الاتجاه الذي ينسجم مع المعايير العالمية".

وأضاف أن الحكومة تعمل "على تذليل العقبات أمام عمل الشركات في العراق، وتقديم التسهيلات اللازمة، والحد من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتسهيل منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية للمستثمرين مباشرة في المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية والجوية لغرض الاستثمار".

ووجه السوداني الدعوة إلى" الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، لاسيما الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيمياويات"، ودعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء.

وتوقع أن تكون تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في العراق منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.

ووصل السوداني، اليوم الخميس، إلى برلين في زيارة رسمية على رأس وفد كبير ضم وزراء ورجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص العراقي.