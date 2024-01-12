إيقاف أعمال تحويل شقة من سكني إلى تجاري بدون ترخيص بحي غرب مدينة المنيا

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اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لكافة أشكال التعدى موجها برصد المخالفة والتعامل الفورى معها.

وكلف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، هشام الضوي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة لكافة أشكال التعدي، حيث تم رصد وتنفيذ إيقاف أعمال تحويل شقه سكنية إلى تجارية بدون ترخيص بمساكن الجيزة بحى غرب المدينة وإعادة الشئ لأصله على حساب المخالف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذا للقانون.

أشرف على الحملة، هشام الضوي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وأحمد سيد فراج رئيس الحي وسكرتير الحي وفنيين التنظيم والإشغالات.