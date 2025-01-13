 نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع مرسى مطروح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع مرسى مطروح

أحمد سباق:
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 11:43 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 11:43 م

قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع مدرسة الثانوية العسكرية بمدينة مرسى مطروح، ونتج عن الحملة إزالة التندات العشوائية التي أقامتها المحلات على الأرصفة، ما أدى إلى فتح المجال للمارة وتحسين حركة المرور بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضاري للمدينة السياحية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات في شارع ليبيا بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تعديات مستقبلية على الأرصفة، بما يضمن مرورًا آمنًا للمواطنين ويحسن الصورة البصرية للمدينة.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة خلال الأيام القادمة، لضمان إزالة الإشغالات وتحقيق المظهر اللائق لمدينة مرسى مطروح كواحدة من أبرز الواجهات السياحية في مصر.


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