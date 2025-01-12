سويلم: قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في القطاعات كافة، وبخاصة المزارعين.

وأكد سويلم، في بيان لوزارة الري، اليوم الأحد، تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذي يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.

وشدد وزير الري، على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.

واستعرض سويلم، في اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة، موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024 / 2025 بميزانية تقدر بحوالي 12.7 مليار جنيه، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 وثلاث أعوام تالية.

وأوضح أنها تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ.

وتابع: "كما تشمل حفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة".