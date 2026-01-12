طب بيطرى القاهرة توضح لـ«الشروق» أسباب انتشار الكلاب بشوارع العاصمة

- رمضان: الكلاب تتزاوج بعد 6 أشهر من الولادة ما أدى لزيادة أعدادها

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، إن سبب انتشار الكلاب فى الشوارع هو أن الدولة فى البداية كانت تتبع إجراء التسميم أى القتل قبل إيقافه منذ عام 2019، موضحًا أن الكلبة تلد مرتين فى السنة وأقل مرة لا تقل فيها عن 8 كلاب فإذا كان عددهم 4 ذكور و4 إناث فبعد 6 أشهر يمكنهم التزاوج والدخول دورة إنتاج أو إنجاب لأول مرة.

• المنطقة المتواجد بها كلب تمثل له عرين يعيش فيه

وأكد رمضان لـ"الشروق"، أن مديرية الطب البيطرى بالقاهرة تتبع استراتيجية 2030 وتتضمن الإمساك والتحصين والتعقيم بمساعدة المجتمع المدنى ثم الإطلاق، قائلًا: "كل كلب موجود فى منطقة هذه المنطقة تمثل له عرينا يعيش فيه".

• وضع علامة بلاستيكية بأذن الكلب بعد التطعيم أو التعقيم

وأوضح الفرق بين التطعيم والتعقيم، قائلًا: "التطعيم للتحصين ضد مرض السعار بينما التعقيم فهو إجراء للحد من التكاثر والإنجاب بين الكلاب فالبنسبة للأنثى يزال الرحم بتاعها إنما الذكر تجرى له عملية خصى ثم وضع علامة بلاستيكية على أذنه توضح أن هذا الكلب تم تطعيمه أو تعقيمه".

• الشلتر سيخصص للتطعيم والتعقيم ليس كمأوى دائم

وأوضح أن الشلتر المخصص على طريق الأتوستيراد بعد مجزر 15 مايو بمحافظة القاهرة لضبط الكلاب وتحصينها ثم إطلاقها مرة أخرى فى الشوارع بعد تحصينها وتطعيمها وتعقيمها وفقًا لاستراتيجية 2030، قائلًا: "تواجد الكلاب بالشوارع مهم للتوازن البيئي لأكلها للقوارض والزواحف الضارة ومهمة بالمناطق الصحراوية لمحاربة الثعالب وغيرها".

• لا يوجد مكان بمحافظة يسع كل الكلاب

وتابع: "الأرض المخصصة للشلتر تم استلامها وتسليمها للجهة المعنية بإنشاء الشلتر لتطبيق استراتيجية 2030 ولكن هذا المكان غير مخصصة لمأوى الكلاب لأنه لا يوجد مكان بأى محافظة سيسع كمية الكلاب المتواجدة بشوارعها فناخذ الكلاب نعقمها ونحصنها ونطلقها بالشارع مرة أخرى بعد ذلك.