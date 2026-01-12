البرلمان الأوروبي يفرض حظرا على الدبلوماسيين الإيرانيين وسط قمع للاحتجاجات

قرر البرلمان الأوروبي فرض حظر على دخول الدبلوماسيين وممثلي الحكومة الإيرانيين مقره، وذلك مع استمرار السلطات الإيرانية في قمع الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا القرار على موقع "اكس" اليوم الاثنين قائلة "لا يمكن العمل كالمعتاد".

وكتبت: "هذا المجلس لن يساعد في إضفاء الشرعية على هذا النظام الذي أبقى على وجوده بالتعذيب والقمع والقتل".

وبدأت الاضطرابات في طهران يوم 28 ديسمبر كاحتجاجات من متسوقين على الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني وزيادة المصاعب الاقتصادية، ثم تحولت منذ ذلك الحين إلى احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ضد الحكام الإسلاميين لإيران.

ويقول نشطاء إن قوات الأمن ردت باستخدام أساليب وحشية، تشمل إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص، ما تسبب في مقتل مئات المتظاهرين.

وناشدت ميتسولا أمس الأحد القيادة في طهران تغيير مسارها. وكتبت "يجب أن يتوقف القتل. يجب إطلاق سراح الأبرياء والمضطهدين. يجب أن ينتهي القمع".