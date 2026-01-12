 روسيا تدين محاولات التدخل الخارجي في شؤون إيران الداخلية - بوابة الشروق
الإثنين 12 يناير 2026 10:46 م القاهرة
روسيا تدين محاولات التدخل الخارجي في شؤون إيران الداخلية

روسيا وإيران
موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 يناير 2026 - 9:32 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يناير 2026 - 9:32 م

أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مؤكدا أن موسكو تدين كل محاولات التدخل الخارجية في الشئون الداخلية لإيران.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويجو، اتصالا هاتفيا مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ."، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "أدان سكرتير مجلس الأمن الروسي (شويجو) بشدة المحاولة الأخيرة من قبل قوى خارجية للتدخل في الشئون الداخلية لإيران".

وتابع البيان: "أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي عن استعداد روسيا لتطوير التعاون الثنائي استنادا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في 17 يناير 2025".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد النظام الإيراني دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية غير أنها اتخذت منحى سياسيا حيث رددوا المتظاهرون هتافات تنتقد الحكومة الإسلامية وطالبوا بعودة الملكية.

وبحسب نشطاء، بلغت حصيلة القتلى في المظاهرات التي عمت البلاد 572 قتيلا على الأقل واعتقال قرابة 10آلاف و600 شخص.

 

 

 

 

 

 


