إيران تستدعي سفراء أوروبيين بسبب تضامنهم مع المتظاهرين

قالت طهران اليوم الاثنين، إنها استدعت سفراء ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية الإيرانية بسبب تعبير زعماء الدول الثلاث عن التضامن مع المتظاهرين في إيران، التي تتصدى للاحتجاجات بحملة قمع قاسية.

وقال بيان نقلته هيئة الإذاعة الرسمية إنه تم عرض مقاطع فيديو للاضطرابات خلال الاجتماع. وقالت وزارة الخارجية إن أعمال "العنف" تجاوزت حدود التظاهرات السلمية.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء سفيرها.

وقالت وزارة الخارجية في باريس أيضا إنه تم استدعاء السفير الفرنسي، قائلة إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ناقش آخر التطورات في البلاد مع السفراء الأوروبيين الذين أعربوا عن قلقهم.

ولم يصدر من لندن تأكيد صريح بشأن استدعاء السفير البريطاني. وقالت مصادر حكومية إن السفير حضر موعدا مقررا في وزارة الخارجية في طهران.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، قد أشادت في وقت سابق بشجاعة النساء اللواتي انضممن إلى الاحتجاجات الوطنية ضد الحكام الإسلاميين المتشددين في البلاد. وقالت إن ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع لا يجب مطلقا أن تتم مواجهته بخوف من العنف أو الانتقام.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك يوم الجمعة إنهم "قلقون للغاية" من أعمال العنف وأدانوا "بشدة" مقتل المتظاهرين.

وطالبت طهران القادة بسحب التعبيرات عن التضامن.