رويترز: ترامب على تواصل مع قادة للمعارضة الإيرانية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على تواصل مع زعماء معارضين إيرانيين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".



وقالت الوكالة إن ترامب صرح بذلك للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) مساء أمس الأحد.

وفي بلد تشتتت فيه المعارضة لما يقارب نصف قرن من الحكم الإسلامي، برز رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، كصوت مؤثر يحث المتظاهرين على تنظيم أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ سنوات.

وفي رسائل أرسلها من منزله في الولايات المتحدة، أشاد مرارا بالإيرانيين المطالبين بالتغيير.



ويوحي التجاوب الذي لاقته دعواته للتظاهر الأسبوع الماضي بأن "التيار الملكي" المناصر للشاه ولعودة الملكية آخذ في التوسع على الساحة السياسية الإيرانية، إلا أنه رغم ذلك، حسب مراقبين، لا يبدو أن أنصار الملكية في إيران قادرون على تشكيل قوة سياسية حقيقية تهدد النظام أو قادرة على طرح بديل عنه.

وفي تصريحات له الخميس الماضي استبعد الرئيس الأمريكي أي لقاء قريب مع بهلوي، وقال إن بهلوي "شخص لطيف"، لكن لقاءه به حاليا بصفته رئيسا للولايات المتحدة "قد لا يكون مناسبا"، وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نترك الأمور تسير، ونرى من سيبرز في النهاية. لست متأكدا أن عقد مثل هذا اللقاء سيكون تصرفا مناسبا".

وفي تصريحات أخرى على متن الطائرة الرئاسية أمس قال ترامب إن قادة إيران اتصلوا به يوم السبت وأبدوا رغبتهم في التفاوض، وأضاف: "يجري ترتيب اجتماع" مستدركا أنه "قد نضطر إلى التحرك قبل الاجتماع".

وذكر ترامب أنه يدرس مجموعة من الردود على الاضطرابات المتصاعدة في إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية المحتملة.