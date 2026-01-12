المستشار محمود فوزي: اعتلاء 3 سيدات منصة مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية حدث تاريخي

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب شهدت حدثًا تاريخيًا يتمثل في اعتلاء 3 سيدات للمنصة، وهو ما لم يحدث في تاريخ البرلمان المصري الممتد لأكثر من 150 سنة.

وأضاف في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا المشهد يعكس المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع المصري ويؤكد على غياب أي شكل من أشكال التمييز.

وأوضح أن حضور النائبة عبلة الهواري كممثلة مخضرمة، بجانب حيوية السيدتين المعاونتين، يحمل دلالات إيجابية ويجسد روح الجمهورية الجديدة المبنية على المساواة بين المواطنين من مختلف الانتماءات.

وأكد فوزي أن المجلس الجديد يضم 15 حزبًا إلى جانب أكثر من 100 مقعد للمستقلين، مشيرًا إلى أهمية احترام إرادة الناخبين ومزاج الرأي العام.

وواصل، أن الحكومة ستتعامل بشكل متساوٍ مع جميع النواب سواء كانوا من الكتل الحزبية أو المستقلين، ومن الأغلبية أو المعارضة، بهدف ضمان تعاون مثمر وبناء يُثري العمل النيابي ويضيف إلى تراكم خبرات المجلسين السابقين.