سويسرا: ندعو إيران لإنهاء العنف ضد المتظاهرين وضمان حقوق الإنسان

أعربت سويسرا عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات والوفيات المرتبطة بالاحتجاجات في إيران، مع دعوتها لإنهاء العنف ضد المتظاهرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السويسرية، الاثنين، بشأن الأحداث الجارية في إيران.

وقالت الخارجية السويسرية: "نتابع بقلق بالغ الاعتقالات والوفيات المرتبطة بالاحتجاجات في إيران وندعو السلطات إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وبدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة طهران في 28 ديسمبر الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بيانات رسمية بشأن عدد القتلى أو الجرحى، غير أن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" أفادت في تقرير نشرته في 11 يناير الجاري (اليوم الـ15 للاحتجاجات) بمقتل 544 شخصا، بينهم 37 من عناصر الأمن ومدعٍ عام واحد و8 أطفال (دون 18 عاما)، إضافة إلى توقيف 10 آلاف و681 شخصا.