أمريكا تستضيف محادثات دولية بشأن المواد الخام الحيوية

يجري وزراء مالية مجموعة السبع، التي تضم كبرى الديمقراطيات العالمية، ودول أخرى إجراء محادثات، في واشنطن اليوم الاثنين، بشأن إمكانية الوصول إلى المواد الخام الحيوية .

وتعتبر المواد الـ34، مثل الليثيوم والكوبالت، والمعادن النادرة، والنحاس والألومنيوم، مواد خام حيوية نظرا لأهميتها الخاصة للاقتصاد.

وتعد هذه المواد ضرورية للتكنولوجيات الهامة، لكن إمداداتها غالبا ما تعتمد على عدد قليل من الدول، مثل الصين وفنزويلا على سبيل المثال.

وتأتي هذه المحادثات في وقت كرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته بضم جزيرة جرينلاند، التي تحتوي على مخزونات كبيرة من المعادن النادرة.

وأعرب عدد من الأعضاء في مجموعة السبع عن معارضتهم لذلك، مؤكدين أن سيادة جزيرة جرينلاند شأن يخص الجزيرة والدنمارك، التي تعد الجزيرة جزءا منها.

وقبل انعقاد المحادثات، شدد وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، على التزام ألمانيا والاتحاد الأوروبي بتجارة عادلة تقوم على القواعد وموثوقة لهذه المواد الخام.

وقال كلينجبايل: "لألمانيا مصلحة قوية في توسيع التعاون الدولي في هذا المجال لتعزيز أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على دول محددة، وضمان ظروف اقتصادية موثوقة"، مضيفا أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات مشتركة كلما أمكن ذلك.

وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

ومن المقرر أن تشارك أستراليا في الاجتماع أيضا، وفقا لتقارير إعلامية متعددة.