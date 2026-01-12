ترامب: إيران ترغب في التفاوض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن طهران ترغب في التفاوض مع واشنطن، وذلك في أعقاب تهديده بضرب إيران بسبب قمعها للمتظاهرين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أفاد فيه ناشطون، اليوم الإثنين، بأن حصيلة القتلى في المظاهرات التي عمت البلاد ارتفعت إلى 572 قتيلا على الأقل.

ولم يصدر عن إيران رد فعل مباشر على تصريحات ترامب، التي جاءت بعد زيارة قام بها وزير خارجية عُمان، التي لطالما كانت وسيطا بين واشنطن وطهران، إلى إيران نهاية هذا الأسبوع.

كما لا يزال من غير الواضح ما الذي يمكن أن تتعهد به إيران، خاصة وأن ترامب وضع مطالب صارمة بشأن برنامجها النووي وترسانتها من الصواريخ الباليستية، والتي تصر طهران على أنها ضرورية للدفاع الوطني.

من جانبه، أصر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديثه لدبلوماسيين أجانب في طهران، على أن "الوضع بات تحت السيطرة الكاملة"، في تصريحات ألقى فيها باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في أحداث العنف، دون تقديم أدلة.

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة: "لهذا السبب تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف ودموية لإعطاء ذريعة للرئيس الأمريكي للتدخل". وقد تم السماح للشبكة الممولة من قطر بالبث المباشر من داخل إيران، على الرغم من قطع خدمة الإنترنت.

ومع ذلك، قال عراقجي إن إيران "منفتحة على الدبلوماسية".

كما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن قناة التواصل مع الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، لكن المحادثات يجب أن تكون "قائمة على قبول المصالح والمخاوف المتبادلة، وليس تفاوضاً من طرف واحد وأحادي الجانب وقائماً على الإملاءات".