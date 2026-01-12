أونروا: إسرائيل تمنعنا من إدخال 6000 شاحنة مساعدات لغزة

مع استمرار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، لا يزال الغزيون يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة وسط الدمار وشح المساعدات.

وقال الناطق الإعلامي باسم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، في تصريحات لقناتي «العربية/الحدث»، اليوم الاثنين، إن إسرائيل منعت الوكالة من إدخال 6000 شاحنة مساعدات إلى غزة.

وأضاف: «إسرائيل تمنعنا من إدخال 6000 شاحنة من المساعدات التي تقف على أبواب غزة تحمل مواد غذائية تكفي القطاع لمدة 3 أشهر، وخياما وأغطية تكفي مليونا وثلاث مئة ألف فلسطيني».

وحذر من أن إيقاف 37 مؤسسة دولية عن العمل في القطاع الفلسطيني ستكون له عواقب وخيمة على العمل الإنساني على الأرض، منوهًا أن هذا القرار الإسرائيلي استهداف لمنظومة العمل الإنساني تحت ذرائع غير مقبولة.

إلى ذلك، شدد المتحدث على أن الاتهامات الإسرائيلية لوكالة «الأونروا» ليس لها أساس من الصحة، مضيفاً أن إسرائيل لم تثبت حتى الآن أن الوكالة مخترقة أو لم تلتزم بأنظمة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الواقع الإنساني في القطاع لم يتحسن بصورة حقيقية، على الرغم من أن هناك تحسناً طفيفاً في إدخال المواد الغذائية عما كان عليه قبل وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر عام 2025.

كما حذر من أن القطاع الصحي في غزة ما زال مدمراً، لافتاً إلى أن هناك آلاف المرضى الذين يحتاجون لعلاج غير متوفر في القطاع، فضلًا عن أن «أجساد سكان القطاع لم تعد مقاومة للأمراض».

وأعلنت دولة الاحتلال، الشهر الماضي، أن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية. وقال الناطق باسم وزارة شئون الشتات الإسرائيلية جلعاد زويك حينها، إن هذه المنظمات «ترفض الامتثال لتقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين».

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على إدخال نحو 400 شاحنة يومياً إلى القطاع، إلا أن هذا البند لم يطبق، إذ فرضت إسرائيل إجراءات تفتيش قاسية على دخول الشاحنات ما عرقل تدفق المساعدات.