تاج الدين يحذر مرضى الصدر: تجنبوا الخروج وقت الأتربة وارتدوا الكمامة للضرورة

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من مخاطر التعرض للأتربة، مؤكدًا أنها من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تهيج الأنسجة المخاطية في الجهاز التنفسي، وقد تتسبب في الشعور بضيق التنفس، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، المذاع اليوم الاثنين، إن المصابين بأمراض مزمنة في الجهاز التنفسي يجب عليهم تجنب الخروج إلا للضرورة، وعند الحاجة للخروج يُنصح بارتداء الكمامة أو الماسك، أو استخدام منديل مبلل خفيف على الفم والأنف لحماية الجهاز التنفسي.

وأضاف أن الجهاز التنفسي يمتلك قدرة دفاعية طبيعية كبيرة ضد الأتربة، مشددًا على أهمية الحفاظ عليه.

وتحدث تاج الدين عن الإنفلونزا، موضحًا أن مدة شدة المرض عادة لا تقل عن أسبوع، وتشمل أعراضها ألمًا شديدًا في الحلق، واحتقانًا في الأنف، ورشحًا، وقد يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن بعض الأعراض قد تمتد أحيانًا بسبب آثار جانبية مثل التهاب الأنف أو الحلق أو الشعب الهوائية.

وشدد على أهمية الراحة لعدة أيام واستخدام الماسك، مؤكدًا أنه في حال كانت الأعراض شديدة يجب الرجوع إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

وحذر مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية من تناول الأدوية بشكل عشوائي لمجرد مشاهدة شخص آخر يتناول دواء معينًا، مشددًا على أن اختيار العلاج يتم وفق حالة المريض وظروفه الصحية الخاصة، وأن تناول الأدوية دون استشارة طبية قد يكون ضارًا ولا يناسب الجميع.

وأكد تاج الدين أن شدة الإنفلونزا وعدد الحالات بدأ في التراجع تدريجيًا.