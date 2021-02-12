الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط جنوب غربي المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة.



وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن "سلاح الجو المسير استهدف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط، بـثلاث طائرات مسيرة".



وأشار المتحدث العسكري الحوثي إلى أن نوع الطائرات المسيرة "قاصف تو كي".



وأوضح سريع أن عمليات الاستهداف توزعت خلال ساعات متفرقة من اليوم الجمعة،" وكانت الإصابة دقيقة".



وقال إن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على" تصعيد العدوان (عمليات التحالف العربي) وحصاره الشامل على اليمن".



ومنذ يوم الأحد الماضي، صعد الحوثيون عملياتهم العسكرية بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على الأراضي السعودية.



يأتي هذا التصعيد تزامنا مع محاولة المبعوثين الخاصين، الأممي والأمريكي إلى اليمن، في إقناع الأطراف المتصارعة العودة إلى طاولة المفاوضات وحل الازمة اليمنية بشكل سلمي.