أشاد الفنان فتحي عبد الوهاب، بالفنانة عبلة كامل، مؤكدا أنها ممثلة «لابد أن تعمل حسابك وأنت شغال معها، لأنها بتتحول فعلا، لازم الممثل الذي يقف أمامها يكون ثباته الانفعالي قوي وتركيزه فوق الـ 100 درجة»، مشددا أنها: «وحشتنا جدًا».

ورد خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON E»، على سؤال حول ما إذا كان سيغير شيئا من أعماله لو عاد به الزمن، قائلا: «مفيش مشهد من حياتي هغيره، لأننا نتخذ قراراتنا بناء على خبراتنا والمعطيات الموجودة، بتكون طريق لازم نمشيه مش بمزاجنا».

وأشار إلى أنه لا يندم على اختياراته تكررت نفس الظروف الموضوعية، مؤكدًا: «الحمد لله مهما أكون ندمت إني قدمت الدور بعد كدا - والحمد الله لم يحدث - ولكن كنت سأقدمه أيضًا؛ لأن أكيد وقتها كانت لدي أسبابي».

وحول ما إذا كان اضطر يومًا لتقديم دور معين، أوضح : «حدث ذلك مرتين من باب المجاملة، ولكن ليس لأني كنت في حاجة للفلوس ولازم اشتغل، فأنا لا أحسبها بهذه الطريقة».