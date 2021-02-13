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أمريكا بصدد إلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين في اليمن

الحوثيين - ارشيفية
الحوثيين - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 10:49 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 10:49 م
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الجمعة، إن بلاده بصدد شطب جماعة " الحوثي" في اليمن من قائمة المنظمات الإرهابية، في ردة لقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أيامها الأخيرة.

وأضاف بلينكين في بيان أن تغيير سياسة بلاده تجاه جماعة " الحوثي"، حسبما جرى الإعلان عنه على نطاق واسع في وقت سابق الشهر الجاري، بمثابة "إقرار بالوضع الإنساني المتردي في اليمن".

وتابع بلينكين بالقول إن إلغاء التوصيف "يهدف إلى ضمان أن السياسات الأمريكية ذات الصلة لا تعرقل تقديم العون للذين يعانون بالفعل مما يعرف بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وانتقد المجتمع الدولي قرار إدارة ترامب الشهر الماضي على نطاق واسع، لأن التصنيف الإرهابي لجماعة " الحوثي" قد يمنع تدفق المعونات الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى اليمن.

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