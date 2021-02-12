رئيس المجلس الرئاسي الجديد بليبيا: أمامنا 3 مهام رئيسية

قال الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن أمامه ثلاث مهام رئيسية، اهمها توحيد الجيش في شرق ليبيا وغربها ودعم مسار 5+5 الذي ترعاه الامم المتحدة بصفته قائدا أعلى للجيش .



وأضاف المنفي في كلمة اليوم الجمعة لدى وصوله إلى مدينة طبرق في شرق ليبيا أن من المهام أيضا توحيد مؤسسات الدولة التي انقسمت خلال السنوات الماضية ودعم الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي.



وتابع أن المهمة الثالث هى تحقيق المصالحة الوطنية وأن العمل سيكون جماعيا للوصول لمرحلة الاستقرار التي ستؤدي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.



كان المنفي قد التقي أمس الخميس المشير حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في بنغازي.



وأعرب حفتر خلال اللقاء عن "الدعم للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم".