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تعرف على الادوار النهائية للرجال من البطولة العربية للرجبي

علي البحيري
نشر في: الجمعة 12 فبراير 2021 - 7:54 م | آخر تحديث: الجمعة 12 فبراير 2021 - 7:55 م

انتهت الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات للبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021.

استطاع المنتخب المصري للرجال في المجموعة الأولي، تحقيق العلامة الكاملة بعد فوزه بثلاث مباريات ليحل في المركز الأول برصيد 12 نقطة.

جاء في المركز الثاني منتخب سوريا برصيد 8 نقاط بعد فوزه في مبارتين وخسارة امام منتخب مصر.

اما في المجموعة الثانية، جاء المنتخب اللبناني علي رأس المجموعة برصيد 12 نقطة حيث تغلب في ثلاث مبارياته.

وجاء منتخب الامارات في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بعد تغلبه علي فلسطين وليبيا، وخسارة وحيدة من المنتخب اللبناني.

وجاءت مباريات نصف النهائي حيث سيلاقي المنتخب المصري المنتخب الاماراتي وسيواجه المنتخب اللبناني المنتخب السوري.

اما مباريات تحديد المراكز من الخامس الي الثامن: فيلاقي منتخب العراق المنتخب الفلسطيني، كما يلاقي منتخب ليبيا منتخب السودان.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.


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