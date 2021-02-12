فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش يواصل الترصد الحشري

يواصل فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش التابع لمديرية الصحة بشمال سيناء، تنفيذ خطته لعملية الترصد الحشرى لمنع الأمراض المعدية أو انتشار العدوي، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وإدارة المتوطنة بالمديرية.

وأكد المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، فى بيان الليلة، أنه استكمالا لعملية الترصد الحشرى المستمرة وتكثيف خطة عمل فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تم اليوم الخميس تغطية برك المياه الراكدة الموجودة فى مناطق : إداري المساعيد وتقسيم الجمعية التابع للمحافظة ومنطقة شاليهات المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ ومبيدات القوارض، وكذلك تغطية منطقة ضاحية الجيش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، وتغطية الطفح الموجود فى بعض عمارات ضاحية السلام والمرحلة الرابعة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

وأشار الى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسته ، ويضم كلا من: المهندسة الهام عايش، والفنيين: كمال السيد والسيد عبد الغفور ومحمد شحاتة، والعاملين: سعيد متولي وحسن عبد الرحمن، والسائقين: أحمد على ونافذ عبده مسلم.