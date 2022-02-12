إنفانتينو: نعمل على زيادة عدد الفرق في بطولة كأس للأندية

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إنه سيعمل على زيادة عدد الفرق في بطولة كأس للأندية مستقبلا.

وتوج نادي تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية، بعدما حقق الفوز على بالميراس في المواجهة النهائية بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت.

وقال إنفانتينو بعد انتهاء البطولة في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية:"سوف نشاهد أشياء وأمور جديدة في هذه البطولة، أنظر إلى مشاركة بالميراس والهلال والأهلي، والكثير من البلدان أتت إلى هنا، يجب أن علينا أن نطور أكثر وأكثر ونجعل هذه المسابقة أكبر بوجود أندية أكثر مستقبلا".

وتقام البطولة بمشاركة 7 أبطال حيث يتواجد أبطال 6 قارات حوال العالم بالإضافة إلى البلد المنظم.