 بعد فشله في اغتصابها.. القبض على المتهم بقتل طفلة أوسيم - بوابة الشروق
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بعد فشله في اغتصابها.. القبض على المتهم بقتل طفلة أوسيم

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 2:08 ص | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 2:08 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بقتل طفلة بعد فشله في اغتصابها وتجريدها من ملابسها، داخل منزلها بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة مذبوحة داخل منزل بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة طفلة تدعى "أمل . م"، 15 عام، بها آثار ذبح بمنطقة الرقبة وطعنة في الجسد وعارية الجسد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليها "نجل عمتها" بدافع الاغتصاب إلا أنه فشل في محاولته فقام بقتلها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عقب فشله في اغتصاب المجني عليها فقام بقتلها خشية افتضاح أمره.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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