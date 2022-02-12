قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استقرارًا ملحوظًا يسود في حالة الطقس اليوم السبت وذلك على كل مناطق الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الاستقرار في حالة الطقس ناتج عن التأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت أن الطقس خلال فترة النهار يكون معتدلًا شمالًا، دافئًا على جنوب البلاد، بينما خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس يكون الطقس شديد البرودة على كل مناطق الجمهورية وبخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأفادت بأن الطقس يصل إلى حد الصقيع في مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في هذه المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لأقل من خمس درجات خلال فترة الليل.

ونوّهت بأنّ الظاهرة المصاحبة لاستقرار الأحوال الجوية، هي تكون الشبورة المائية التي تظهر دائمًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أن شبورة كثيفة تتكون غدًا الأحد تؤثر على الرؤية الأفقية.