سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن قناصة إسرائيلية قتلت سبعة مواطنين وأصابت 14 من أفراد الطواقم والنازحين داخل ساحات مجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ وتعوق عمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي، الأكبر في جنوب غزة، "ونخشى امتدادها إلى أقسام الأشعة".

وأكدت الوزارة على الحاجة لحماية الطاقم الفني للتحرك في ساحات مجمع ناصر الطبي لإصلاح شبكة الصرف الصحي، مشيرة إلى أنه "لا يستطيع أحد التحرك في ساحات المجمع".

وذكر القدرة أن الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات قد سقطت نتيجة الانفجارات المحيطة بمجمع ناصر.