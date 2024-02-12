 برصاص قناصة إسرائيلية.. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين في ساحات مجمع ناصر الطبي بخان يونس - بوابة الشروق
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برصاص قناصة إسرائيلية.. استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين في ساحات مجمع ناصر الطبي بخان يونس

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 1:28 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 1:28 م

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن قناصة إسرائيلية قتلت سبعة مواطنين وأصابت 14 من أفراد الطواقم والنازحين داخل ساحات مجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ وتعوق عمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي، الأكبر في جنوب غزة، "ونخشى امتدادها إلى أقسام الأشعة".

وأكدت الوزارة على الحاجة لحماية الطاقم الفني للتحرك في ساحات مجمع ناصر الطبي لإصلاح شبكة الصرف الصحي، مشيرة إلى أنه "لا يستطيع أحد التحرك في ساحات المجمع".

وذكر القدرة أن الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات قد سقطت نتيجة الانفجارات المحيطة بمجمع ناصر.


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