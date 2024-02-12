القسام تعلن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لدى المقاومة في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس» عن مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين الثمانية، التي أعلنت الكتائب أمس، عن إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إنها «ستؤجل الإعلان عن أسماء وصور القتلى لأيام قادمة إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى».

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام، مقتل أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة، في قصف إسرائيلي على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة.

وأضافت القسام أن أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين بسبب تواصل القصف والعدوان على غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، الثلاثاء الماضي، مقتل 31 محتجزا إسرائيليا في غزة، دون إضافة أي تفاصيل عن كيفية مقتلهم.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.