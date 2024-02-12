مهرجان الإسماعيلية السينمائي ينظم ورش للرسوم المتحركة والسيناريو والديكور وصناعة الفيلم

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تقيم الإدارة العامة للإنتاج التابعة للمركز القومي للسينما مجموعة من الورش الفنية خلال الدورة ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة التي تقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس المقبل، برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، والذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

وتشمل الورش الفنية 4 مجالات أولها: ورشة الرسوم المتحركة والتي تتضمن ورشة الخط العربي للفنان أحمد رفاعي وورشة خيال الظل للفنانة إيمان فكري وورشة بكسليشن للفنانة هالة طارق وورشة تحريك "ستوب موشن" للفنان مصطفى جمال الدين وورشة فن تشكيلي للفنان أشرف كمال.

وتعد ورشة السيناريو عن الفيلم القصير من الفكرة حتي النهاية لمحمود خليل ثاني الورش، أما الثالثة فتكون ورشة الديكور بعنوان "التكوين في الكارد السينمائي" لأحمد سعد الدين.

كما تقام ورشة لصناعة الفيلم حيث تتناول مراحل الفيلم من بدايته حتى النسخة الاستاندر وهي موجهة للاطفال من سن ٦ سنوات حتى ١٧ سنة وأيضا الأطفال ذوي الهمم.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يحتفى هذا العام بالدورة الـ 25 التي ستكون استثنائية في فعاليتها حيث الاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة.