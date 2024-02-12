العمل: 2 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لـ423 ألف عامل

• شحاتة: مستمرون في دفع عجلات الإنتاج ومساندة العمال



أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن صندوق إعانات طوارئ العمال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات، وذلك بدفع إعانات أجور لهم، حتى تنهض المنشآت التي يعملون بها، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها.

وقال شحاتة، خلال اجتماعه الإثنين، بمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم الرعاية والحماية للعمال جنود العمل والإنتاج.

وأوضح أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة العمل، واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في الحماية والرعاية.

وأعلن مجلس الإدارة، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليونا و300 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و670 عاملًا يعملون فى 3983 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليونًا و600 ألف جنيه، استفاد منها 4 آلاف و795 عاملاً يعملون في 17 منشأة، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلية.

وقالت وزارة العمل إن صندوق الطوارئ يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات العام والأعمال العام والخاص، التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.