يتوقع أغلب خبراء الاقتصاد في تشيلي قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسية خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية إلى 25ر6%، في حين يتوقعون خفض الفائدة إلى 25ر4% بنهاية العام الحالي وهو ما يقل عن توقعات المسح السابق التي كانت 75ر4% لنهاية العام.

وبحسب المسح الذي أجراه البنك المركزي الشيلي وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء، من المتوقع انخفاض الفائدة إلى 4% خلال11 شهرا، على أن تستمر عند هذا المستوى لمدة 23 شهرا.

كما يتوقع المحللون تداول البيزو الشيلي بمعدل 5ر877 بيزو لكل دولار خلال 11 شهرا، على أن يرتفع إلى 850 بيزو لكل دولار خلال 23 شهرا.

كما يتوقع المحللون نمو اقتصاد شيلي خلال العام الحالي بمعدل 7ر1% من إجمالي الناتج المحلي وهي نفس توقعات المسح السابق، ثم بمعدل 1ر2% خلال العام المقبل، وليس بمعدل 2ر2% وفق توقعات المسح السابق.

وبالنسبة لمعدل التضخم، يتوقع المحللون ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي بمعدل 2ر0% شهريا، فقي حين يتوقعون وصول المعدل إلى 3% سنويا بنهاية العام واستمراره عند نفس المستوى خلال العام المقبل.