السعودية: مؤتمر ليب التقني الدولي يعود للرياض بمشاركة 1000 خبير من 180 دولة

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضورا في العالم "ليب"، تحت شعار "آفاق جديدة"، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس المقبل.

وينظم المؤتمر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف"، وبمشاركة أكثر من ألف شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من ألف خبير ومتحدث من 180 دولة لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاثنين.

وسيسلّط المؤتمر الضوء على: التقنية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والألعاب، والفضاء، والأمن السيبراني، والتوائم الرقمية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء، منهم: نائب رئيس الأمم المتحدة والممثلة السابقة العليا لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين، وإليزابيث آدامز المستشارة السابقة لأخلاقيات وثقافة الذكاء الاصطناعي لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي، وديفيا جوكولناث الشريك المؤسس لشركة بايجوس، ومارتن فيليج الشريك المؤسس لشركة بولت، وبيكا لوندمارك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوكيا، وبورجي إيكهولم الرئيس التنفيذي ورئيس شركة إريكسون.

ويضمّ المؤتمر في نسخته هذا العام منصّة "ديب فيست" التي تعود مجددًا بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى جانب عددٍ من المنصّات والمسارح المتخصصة التي تقدّم الدورات التدريبية، وجلسات الابتكار، بمشاركة مجموعة من الشركات الناشئة وأبرز الشركات التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي : "نسعى لتقديم نسخة مميزة هذا العام، لاسيما وأننا قد اختتمنا نسخة العام الماضي من "ليب" باستثمارات وإطلاقات تجاوزت 9 مليارات دولار، وبحضور يتعدى 172 ألف زائر، ما يؤكّد مكانة مؤتمر "ليب" بأنّه الأكبر من نوعه في العالم".

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "تحالف" مايكل تشامبيون، أنّ النسخة الحالية من "ليب"، تركّز على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الكثيرة والتطورات التحويلية في سعيها للارتقاء بقطاع التقنية العالمي إلى مستويات جديدة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

جدير بالذكر أن مؤتمر "ليب" يمثل منصّة مؤثرة للمستثمرين والشركات الناشئة والخبراء والمهتمين حيث يُعد المؤتمر عامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ومحورًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًا وعالميًا.