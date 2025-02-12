قال مسؤولون محليون في ولايتي غزني وباميان الأفغانيتين إن عشرات المراكز الصحية في هاتين الولايتين توقفت عن العمل ، في أعقاب تأخير المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى أفغانستان.

وأضاف المسؤولون المحليون أنه تم إغلاق 15 مستشفى و3 مراكز رعاية صحية صغيرة و17 منشأة طبية متنقلة ومركزين لخدمات الطوارئ الصحية في ولاية غزني ومركزين آخرين للرعاية الصحية في ولاية باميان.

وكانت معظم تلك المنشآت تعمل في مناطق نائية، حسب قناة طلوع نيوز التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء.

غير أن المسؤولين المحليين أعلنوا عن جهود لاستئناف العمليات في تلك المراكز.

يشار إلى أنه بعد أن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قام بتعليق جميع المساعدات الأجنبية، بما في ذلك الدعم المالي لأفغانستان، لمدة ثلاثة أشهر. وأدى القرار إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأفغاني الهش بالفعل، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في قيمة العملة الأفغانية.